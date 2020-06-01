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В Витебске на пожаре погибла женщина

01.06.2020 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 мая горел дом по улице 5-й Пригородной в Витебске, сообщает МЧС.


Когда приехали спасатели, дом был полон дыма. На кровати без сознания нашли 59-летнюю женщину. Она оказалась мертва.

Пожар ликвидирован спасателями, огнем в доме повреждены пол, матрац, имущество, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Витебск
 
 
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Причина пожара устанавливается.
 
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