|
В Витебске на пожаре погибла женщина
Источник материала: Tut.by
Вечером 30 мая горел дом по улице 5-й Пригородной в Витебске,
Когда приехали спасатели, дом был полон дыма. На кровати без сознания нашли 59-летнюю женщину. Она оказалась мертва.
Пожар ликвидирован спасателями, огнем в доме повреждены пол, матрац, имущество, закопчены стены.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина пожара устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)