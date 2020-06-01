Компания из трех человек решила испытать внедорожник - и застряла в заболоченном водоеме

Источник материала: Tut.by

30 мая на Заславском водохранилище трое молодых людей застряли в машине в заболоченном водоеме. Понадобилась помощь спасателей ОСВОД.



Фото: Минская городская организация ОСВОД

Компания, двое парней и девушка, в субботу вечером решили испытать новый внедорожник Toyota в экстремальных условиях. Для этого они выбрали заболоченный водоем в районе пляжа № 6 на Заславском водохранилище, сообщили TUT.BY в Минской городской организации ОСВОД.



Фото: Минская городская организация ОСВОД

В итоге машина вместе с находившимся внутри людьми застряла в болотистой местности. Вызволяли молодых людей, а потом и машину, специалисты ОСВОД.



Фото: Минская городская организация ОСВОД