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Компания из трех человек решила испытать внедорожник - и застряла в заболоченном водоеме
Источник материала: Tut.by
30 мая на Заславском водохранилище трое молодых людей застряли в машине в заболоченном водоеме. Понадобилась помощь спасателей ОСВОД.
Компания, двое парней и девушка, в субботу вечером решили испытать новый внедорожник Toyota в экстремальных условиях. Для этого они выбрали заболоченный водоем в районе пляжа № 6 на Заславском водохранилище, сообщили TUT.BY в Минской городской организации ОСВОД.
В итоге машина вместе с находившимся внутри людьми застряла в болотистой местности. Вызволяли молодых людей, а потом и машину, специалисты ОСВОД.
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30 мая на Заславском водохранилище трое молодых людей застряли в машине в заболоченном водоеме.
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