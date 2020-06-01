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Суд Минского района вынес решение по делу о смертельном ДТП под Михановичами

01.06.2020 15:50 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Суд Минского района сегодня вынес решение по делу о смертельном ДТП под Михановичами. Напомним, в сентябре на трассе М1 автомобиль "форд" попал под фуру. В аварии погибла 30-летняя супруга шофера. Серьезно пострадала 6-летняя девочка. По версии обвинения, водитель "форда"  нарушил скоростной режим. Сам подсудимый свою вину не признал. Во время процесса он находился на свободе под подпиской о невыезде. С учетом амнистии этого года мужчину освободили от ответственности  по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. У сторон есть время обжаловать решение.
 
 
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Суд Минского района сегодня вынес решение по делу о смертельном ДТП под Михановичами. Напомним, в сентябре на трассе М1 автомобиль "форд" попал под фуру. В аварии...
 
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