В Пинске загорелся BMW. ГРОЧС рассказывает о происшествиях за неделю

Источник материала: Полесская правда



За прошедшую неделю с 25 по 31 мая 2020 года на территории г.Пинска и Пинского района зарегистрирован 1 пожар, сообщил корреспонденту pinsknews.by cтарший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский.

Всего с начала года произошло 47 пожаров, из них 14 пожаров в г.Пинске и 33 в Пинском районе. В огне погибло 5 человек и 6 – спасено.

27 мая в 03-20 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Брестской, д. 99. По прибытии к месту вызова 1 двух отделений на АЦ ПАСЧ №1 Пинского ГРОЧС установлено, что горит моторный отсек автомобиля BMW-323 1999г.в., местоположение хозяев неизвестно. В 03-26 пожар локализован, ликвидирован в 03-28.



В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет.Причина пожара устанавливается.

На территории Брестской области с начала 2020 года произошло 412 пожаров, в огне погибло 42 человека.