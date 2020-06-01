|
В Пинске загорелся BMW. ГРОЧС рассказывает о происшествиях за неделю
01.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Всего с начала года произошло 47 пожаров, из них 14 пожаров в г.Пинске и 33 в Пинском районе. В огне погибло 5 человек и 6 – спасено.
27 мая в 03-20 в ЦОУ Пинского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в автомобиле на улице Брестской, д. 99. По прибытии к месту вызова 1 двух отделений на АЦ ПАСЧ №1 Пинского ГРОЧС установлено, что горит моторный отсек автомобиля BMW-323 1999г.в., местоположение хозяев неизвестно. В 03-26 пожар локализован, ликвидирован в 03-28.
В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет.Причина пожара устанавливается.
На территории Брестской области с начала 2020 года произошло 412 пожаров, в огне погибло 42 человека.
В Республике Беларусь произошло 2337 пожаров, в огне погибло 325 человек, 209 человек травмировано, уничтожено 741 строение и 2200 повреждено. На пожарах спасено 244 человека.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)