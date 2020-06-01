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Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске
Источник материала: БT3.2 промилле алкоголя! Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске. О неадекватном поведении водителя Volkswagen на улице Космонавтов в милицию сообщил очевидец. Как видно на видео, к моменту прибытия инспекторов таксист во дворах врезался в припаркованный автомобиль Peugeot и пытался продолжать движение. Однако экипаж ГАИ задержал его и доставил на медицинский осмотр. В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы, в том числе за многочисленные нарушения правил и управление автомобилем в состоянии опьянения.
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3.2 промилле алкоголя! Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске. О неадекватном поведении водителя Volkswagen на улице Космонавтов в милицию...
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