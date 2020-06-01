ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске

01.06.2020 18:52 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

3.2 промилле алкоголя! Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске. О неадекватном поведении водителя Volkswagen на улице Космонавтов в милицию сообщил очевидец. Как видно на видео, к моменту прибытия инспекторов таксист во дворах врезался в припаркованный автомобиль Peugeot и пытался продолжать движение. Однако экипаж ГАИ задержал его и доставил на медицинский осмотр. В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы, в том числе за многочисленные нарушения правил и управление автомобилем в состоянии опьянения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3.2 промилле алкоголя! Стали известны подробности задержания нетрезвого таксиста в Минске. О неадекватном поведении водителя Volkswagen на улице Космонавтов в милицию...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске загорелся BMW. ГРОЧС рассказывает о происшествиях за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика