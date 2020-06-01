|
Женщина на фото подозревается в хищении сумки из магазина «Секонд-хенд» по ул. Московской
01.06.2020 20:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали женщину на фото ⬇️ или обладаете информацией о её местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:
8 (029) 778-58-68
Место: г.Брест, ул. Московская, 326, магазин «Секонд-хенд»
Дата и время: 28 мая, около 10:50
Обстоятельства: подозревается в хищении сумки.
Конфиденциальность гарантируется!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы узнали женщину на фото ⬇️ или обладаете информацией о её местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 778-58-68 8 (033) 644-23-55 102 Место:...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)