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Женщина на фото подозревается в хищении сумки из магазина «Секонд-хенд» по ул. Московской

01.06.2020 20:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали женщину на фото ⬇️ или обладаете информацией о её местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:

Женщина на фото подозревается в хищении сумки из магазина «Секонд-хенд» по ул. Московской

8 (029) 778-58-68
8 (033) 644-23-55
102

Место: г.Брест, ул. Московская, 326, магазин «Секонд-хенд»

Женщина на фото подозревается в хищении сумки из магазина «Секонд-хенд» по ул. Московской

Дата и время: 28 мая, около 10:50

Обстоятельства: подозревается в хищении сумки.

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Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали женщину на фото ⬇️ или обладаете информацией о её местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 778-58-68 8 (033) 644-23-55 102 Место:...
 
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