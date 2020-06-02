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Под Ганцевичами семейная пара дала отпор грабителю, который забрался к ним в дом

02.06.2020 06:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ранним утром 21 мая в Ганцевичском районе в дом к семейной паре проник неизвестный – взломал окно и принялся обыскивать помещение. Жильцы в это время спали. Не найдя ничего ценного, мужчина разбудил хозяина и принялся душить его веревкой, требуя деньги. Проснулась супруга потерпевшего: вместе с мужем она смогла дать отпор нападавшему – тот испугался и убежал, бросив свои вещи.

Под Ганцевичами семейная пара дала отпор грабителю, который забрался к ним в дом
– На месте преступления злоумышленник оставил армейский вещмешок, на котором была бирка с фамилией и инициалами, – рассказали в УУР УВД Брестского облисполкома. – По ней удалось установить личность военнослужащего, которому он принадлежал, и воинскую часть, где он служил. Мужчина заявил, что перед демобилизацией сдал вещмешок на склад. Тогда мы проверили других жителей Ганцевичского района, которые служили в той же части.

В списке оказался и 29-летний коллега потерпевшего. Мужчина не отрицал, что такой вещмешок у него остался после срочной службы. Он им периодически пользовался и хранил в бытовке на работе. Но недавно вещмешок украли. Сыщики проверили версию о краже, но она не подтвердилась. Оперативно-разыскные мероприятия снова привели к молодому человеку. После этого он во всем сознался.

Со слов подозреваемого, он думал, что хозяин дома хранит крупную сумму денег: недавно тот продал квартиру, о чем охотно рассказывал односельчанам. В надежде получить «легкие деньги» фигурант решился на преступление. Чтобы остаться неопознанным, основательно подготовился: надел шапку и медицинскую маску, изменил голос. Но неожиданно активное сопротивление супругов вывело его из равновесия и вынудило ретироваться.

К слову, задержанный ранее не судим, характеризуется положительно.

Следователем дана правовая оценка действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

 
 
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  Ранним утром 21 мая в Ганцевичском районе в дом к семейной паре проник неизвестный – взломал окно и принялся обыскивать помещение. Жильцы в это время спали. Не...
 
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