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Пьяный водитель решил сгонять к родным на Украину, потому что чувствовал себя хорошо

01.06.2020 20:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 мая около часа дня в ОДС Малоритского РОВД поступило сообщение от контролера ПТО «Мокраны», что на погранпереход подъехал автомобиль «Ауди 80», водитель которого по визуальным признакам находится в нетрезвом состоянии.

Пьяный водитель решил сгонять к родным на Украину, потому что чувствовал себя хорошо

На сообщение выехали сотрудники ОГАИ Малоритского РОВД. Прибыв на место, они предложили пройти водителю освидетельствование. Его результаты – 1,9 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

В отношении 55-летнего брестчанина составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как рассказал мужчина, он выпивал вместе со знакомым, а после этого решил навестить родных за границей. По его словам, он чувствовал себя хорошо, поэтому смело сел за руль. За пьяную езду мужчина выплатит 56 базовых величин, а также лишен права управления сроком на три года.

Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
Водителям необходимо всегда помнить, что алкоголь и руль не совместимы. Даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию и уровень концентрации, тем самым водитель перестает контролировать свои действия: не замечает дорожные знаки, сигналы светофора и других участников дорожного движения.
Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится пьяный человек, сообщите на линию «102». Ваш звонок может спасти жизнь.

 
 
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  29 мая около часа дня в ОДС Малоритского РОВД поступило сообщение от контролера ПТО «Мокраны», что на погранпереход подъехал автомобиль «Ауди 80», водитель...
 
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