﻿ Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана. 21.by
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Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана

02.06.2020 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из магазина «Полет». Прибывшая на место группа задержания обнаружила в торговом зале разбросанные товары и поврежденные панели ПВХ, закрывающие вентиляционную шахту.

Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана

Милиционеры предположили, что подозреваемый мог проникнуть в магазин через чердак, – внешних повреждений здания и дверей не было. По следу пустили служебную собаку по кличке Орлана.

Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана

– На чердаке магазина пес обнаружил 27-летнего мужчину, его задержали. Установлено, что молодой человек проник в торговый зал через вентиляционную шахту, пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку, однако довести до конца начатое ему не удалось – сработала сигнализация, – рассказали в Департаменте охраны МВД.

Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана

Действиям задержанного следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

 
 
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  Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из магазина «Полет». Прибывшая на место группа задержания обнаружила...
 
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