Иностранец пытался обворовать магазин и скрыться на чердаке. Мужчину нашла Орлана

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из магазина «Полет». Прибывшая на место группа задержания обнаружила в торговом зале разбросанные товары и поврежденные панели ПВХ, закрывающие вентиляционную шахту.





Милиционеры предположили, что подозреваемый мог проникнуть в магазин через чердак, – внешних повреждений здания и дверей не было. По следу пустили служебную собаку по кличке Орлана.





– На чердаке магазина пес обнаружил 27-летнего мужчину, его задержали. Установлено, что молодой человек проник в торговый зал через вентиляционную шахту, пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку, однако довести до конца начатое ему не удалось – сработала сигнализация, – рассказали в Департаменте охраны МВД.





Действиям задержанного следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.