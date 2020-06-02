Пожар по ул. 1 Мая

29 мая в 23.08 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в г. Ивье по ул. 1-я Мая. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение и приступили к тушению. В результате пожара, причина которого устанавливается, повреждена кровля, стены, имущество.
За прошедший период текущего года произошло:
- в районе – 14 пожаров, погиб 1 человек;
- в Гродненской области – 361 пожар, погибли 39 человек;
- в стране – 2737 пожаров, погибло 325 человек.
Напоминаем!
Что делать, если начался пожар
- Вызывайте спасателей по телефону "101" или "112", если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию.
Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.
- Немедленно покиньте место пожара. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение - это не даст огню распространиться.
- Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
- По возможности обесточьте дом; отключите газ, если вы живете в частном секторе.
- Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.
Берегите себя!
Ивьевский РОЧС.