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Пожар по ул. 1 Мая

02.06.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

29 мая в 23.08 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в г. Ивье по ул. 1-я Мая. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение и приступили к тушению. В результате пожара, причина которого устанавливается,  повреждена кровля, стены, имущество.

За прошедший период текущего года произошло:

- в районе – 14 пожаров, погиб 1 человек;

- в Гродненской области – 361 пожар, погибли 39 человек;

- в стране – 2737 пожаров, погибло 325 человек.

Напоминаем!

Что делать, если начался пожар

  1. Вызывайте спасателей по телефону "101" или "112", если вы не справились с загоранием за 2-3 минуты, так как дальнейшая потеря времени приведет к его развитию.

Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.

  1. Немедленно покиньте место пожара. По возможности плотно закройте дверь в горящее помещение - это не даст огню распространиться.  
  2. Эвакуируйте жильцов, соседей. Помогите престарелым и несовершеннолетним.
  3. По возможности обесточьте дом; отключите газ, если вы живете в частном секторе.
  4. Встречайте подразделения МЧС, сообщите, остались ли в здании люди, что горит, где горит.  

Берегите себя!

Ивьевский РОЧС.

 
 
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29 мая в 23.08 поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в г. Ивье по ул. 1-я Мая. Прибывшие...
 
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