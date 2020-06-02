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На МКАД в районе Каменной Горки водитель фуры не справился с управлением
Источник материала: БTСложные дорожные условия в Минске из-за дождя. Инспекторы Госавтоинспекции фиксируют ДТП. Например, несколько минут назад на МКАД в районе Каменной Горки водитель фуры не справился с управлением при съезде - грузовик занесло, а в этот момент следом двигался автомобиль "рено". В результате машины столкнулись.
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Сложные дорожные условия в Минске из-за дождя. Инспекторы Госавтоинспекции фиксируют ДТП. Например, несколько минут назад на МКАД в районе Каменной Горки водитель...
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