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Люди на этом видео могут быть причастны к хищению кошелька

02.06.2020 20:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчин на видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:

Люди на этом видео могут быть причастны к хищению кошелька

8 (033) 383-63-86
8 (029) 823-65-90
8 (0162) 27-59-21
102

Место: г.Брест, ул. Пушкинская, д. 1

Дата и время: 22 мая, около 21:40

Обстоятельства: могут быть причастны к хищению кошелька.

Конфиденциальность гарантируется!

 
Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчин на видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (033) 383-63-86 8 (029) 823-65-90 8 (0162) 27-59-21 102...
 
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