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Люди на этом видео могут быть причастны к хищению кошелька
02.06.2020 20:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчин на видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:
8 (033) 383-63-86
Место: г.Брест, ул. Пушкинская, д. 1
Дата и время: 22 мая, около 21:40
Обстоятельства: могут быть причастны к хищению кошелька.
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Если вы узнали мужчин на видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста: 8 (033) 383-63-86 8 (029) 823-65-90 8 (0162) 27-59-21 102...
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