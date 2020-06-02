Люди на этом видео могут быть причастны к хищению кошелька

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчин на видео или обладаете информацией об их местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:





8 (033) 383-63-86

8 (029) 823-65-90

8 (0162) 27-59-21

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Место: г.Брест, ул. Пушкинская, д. 1

Дата и время: 22 мая, около 21:40

Обстоятельства: могут быть причастны к хищению кошелька.

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