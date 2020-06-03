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В Бресте при благоустройстве двора многоэтажки нашли мину

03.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Бресте при благоустройстве двора многоэтажки нашли мину
В Бресте при благоустройстве двора многоэтажного дома обнаружили мину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сообщение об опасной находке на улице Гвардейской поступило в милицию 2 июня около 19.00. Жительница областного центра обнаружила в клумбе металлический предмет, напоминающий снаряд. На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Дворовую территорию оперативно перекрыли.

Специалисты определили, что в клумбе была минометная мина времен Великой Отечественной войны. По всей видимости, ее привезли вместе с землей. Боеприпас уничтожен.

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