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В Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас

03.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию около 19.00 часов поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас.

В Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас

Во время благоустройства дворовой территории многоэтажного дома жительница областного центра обнаружила в клумбе металлический предмет, напоминающий военный снаряд.

В Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас

На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Территорию, где обнаружен снаряд, оперативно перекрыли. Найденным объектом является минометная мина времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время мина уничтожена.

 
Теги: Брест
 
 
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  В милицию около 19.00 часов поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас. Во время благоустройства дворовой территории...
 
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