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В Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас
03.06.2020 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В милицию около 19.00 часов поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас.
Во время благоустройства дворовой территории многоэтажного дома жительница областного центра обнаружила в клумбе металлический предмет, напоминающий военный снаряд.
На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.
Территорию, где обнаружен снаряд, оперативно перекрыли. Найденным объектом является минометная мина времен Великой Отечественной войны.
В настоящее время мина уничтожена.
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В милицию около 19.00 часов поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас. Во время благоустройства дворовой территории...
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