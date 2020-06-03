Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию около 19.00 часов поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Гвардейской найден боеприпас.





Во время благоустройства дворовой территории многоэтажного дома жительница областного центра обнаружила в клумбе металлический предмет, напоминающий военный снаряд.





На место происшествия выехали сотрудники Московского РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.

Территорию, где обнаружен снаряд, оперативно перекрыли. Найденным объектом является минометная мина времен Великой Отечественной войны.

В настоящее время мина уничтожена.