Житель Климовичей уехал на заработки в Москву и пропал

Источник материала: Tut.by

Житель города Климовичей уехал на заработки в Москву еще 31 января, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. О поиске пропавшего сообщает ПСО «Симуран».



Сорокашестилетний Михаил Сулимов проживает на улице Жданова в Климовичах. В конце января мужчина отправился на заработки в Россию и пропал.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сулимова, просят сообщить по телефону +375 (29) 222−10−19 или 102.