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Житель Климовичей уехал на заработки в Москву и пропал
Источник материала: Tut.by
Житель города Климовичей уехал на заработки в Москву еще 31 января, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. О поиске пропавшего
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сулимова, просят сообщить по телефону +375 (29) 222−10−19 или 102.
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Сорокашестилетний Михаил Сулимов проживает на улице Жданова в Климовичах. В конце января мужчина отправился на заработки в Россию и пропал.
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