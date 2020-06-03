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Жителя Пинска приговорили к 14 годам колонии за галлюциногенные грибы

03.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жителя Пинска приговорили к 14 годам колонии за галлюциногенные грибы
Пинчанин незаконно с целью сбыта посеял и вырастил в специально оборудованном гараже грибы с псилоцином и/или псилоцибином в своем составе, отнесенные к особо опасным психотропным веществам растительного происхождения.

Впоследствии обвиняемый переместил названный психотроп в отделение почтовой связи «Логишин», откуда в международном почтовом отправлении пытался дальше направить его в Российскую Федерацию.

Свой преступный умысел мужчина не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: запрещенную к обороту субстанцию изъяли сотрудники милиции в одном из столичных почтовых отделений.

Действия обвиняемого квалифицированы как: незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь; посев и выращивание в целях сбыта запрещенных к возделыванию грибов, содержащих психотропные вещества, по ч.2 ст.329 Уголовного кодекса Республики Беларусь; покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пинского района и г.Пинска назначил пинчанину наказание по совокупности преступлений в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По информации Генеральной прокуратуры РБ

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