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ДТП на площади Бангалор
Источник материала: БTСерьезная авария на площади Бангалор в Минске, которая привела к затруднению движения транспорта. На место ДТП выезжали медики и пожарные. На видеорегистраторе зафиксировано: один из автомобилей, которые участвовали в происшествии, это такси. На круге машину в какой-то момент развернуло, а две оказались на газоне в самом центре площади. Всего механические повреждения получили 4 автомобиля. Согласно предварительной информации, водителю "тойоты" стало плохо за рулем.
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Серьезная авария на площади Бангалор в Минске, которая привела к затруднению движения транспорта. На место ДТП выезжали медики и пожарные. На видеорегистраторе...
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