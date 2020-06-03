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ДТП в Пинском районе. Есть пострадавший

03.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ДТП в Пинском районе. Есть пострадавший
3 июня около восьми часов утра произошло ДТП в Пинском районе, на 438-м километре трассы М-10, вблизи поворота на деревню Богушево.

Водитель легкового авто «Ниссан Альмера» двигался по направлению из Иваново в Пинск. При обгоне грузового автомобиля он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В «Ниссане» водитель, житель Пинского района 1999 года рождения, находился один. С травмами средней степени тяжести он доставлен в Пинскую больницу.

Проводится проверка.

По информации ГАИ Пинского РОВД

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