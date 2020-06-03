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ДТП в Пинском районе. Есть пострадавший
03.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Водитель легкового авто «Ниссан Альмера» двигался по направлению из Иваново в Пинск. При обгоне грузового автомобиля он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В «Ниссане» водитель, житель Пинского района 1999 года рождения, находился один. С травмами средней степени тяжести он доставлен в Пинскую больницу.
Проводится проверка.
По информации ГАИ Пинского РОВД
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