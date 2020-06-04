Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанин Александр принимал участие в определённых мероприятиях, связанных с расследованием многочисленных убийств женщин и мужчин гражданином Юрием (имена изменены). Нам стали известны подробности этих событий.





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2 января 2020 года г. в реке Свислочь работники коммунальной службы нашли сумку с останками женщины. Сразу же началась оперативная работа по поиску и установлению убийцы.

В конце декабря 2019 в милицию поступило сообщение, что пропала женщина в деревне Тарново Лидского района. Оперативники сначала предположили, что убийство совершил Юрий, что это он расчленил эту женщину, и останки её выбросил в реку Свислочь.





Фото: Максим Малиновский, ont.by, со страниц подозреваемого на vk.com и ok.ru

3 января группа оперативников прибыла в деревню Тарново. Как говорил сам Юрий – он был очень удивлён, когда к нему на хутор приехало более сотни оперативников в этот день (милиция, следователи, эксперты), он не ожидал такой чести, даже гордился этим. Выяснилось, что пропавшая женщина 25 декабря 2019 года. была в гостях в доме у Юрия, а далее она, со слов Юрия, ушла и более он её не видел.

Начали отрабатывать круг знакомых подозреваемого, и был установлен мужчина (далее по тексту – подельник), который сначала всё отрицал, и сообщал, что не видел эту женщину. Далее, при длительных беседах с оперативниками этот подельник всё-таки признался, что 25 декабря в доме Юрия была пьянка, где находились сам Юрий, этот подельник, и пропавшая женщина. Возник конфликт, и Юрий убил эту женщину. Чтобы скрыть следы преступления, Юрий перенёс тело женщины в сарай, где разрубил на части. Голову отрубил топором, затем сжёг в всё печи, включая топор.

Данный дом находится на расстоянии около восьмисот метров от ближайшего жилого дома в деревне. Прошлый владелец дома оставил в сарае уголь. При горении получалась очень высокая температура и поэтому сгорало всё. Этим и воспользовался подозреваемый, он бросал в печь с высокой температурой предметы убийства и останки этой женщины для того, чтобы скрыть следы преступления. Даже топор был уничтожен таким образом. Туловище он не хотел бросать в печь, так как запах от него будет слышен на всю деревню, и к нему могли бы прийти.

Подельник видел, как Юрий убил женщину и её расчленил. После такого у несчастного начались психические проблемы и Юрий начал его успокаивать. Подельник ранее участвовал в боевых действиях (вроде в Нагорном Карабахе). Сам он не убивал и не участвовал в расчленении. Он просто всё видел и ничего не мог возразить против действий Юрия. Как говорил позже подозреваемый, он много раз после убийства женщины беседовал с подельником, чтобы тот молчал и никому ничего не рассказывал.

Спустя время в беседе с брестчанином Александром Юрий очень сожалел о том, что не убил этого подельника, как единственного свидетеля убийства женщины. Сам Юрий видел, что его подельник очень волнуется, и может в любой момент рассказать другим людям про увиденное. Поэтому планировал избавиться от свидетеля, и хотел это сделать до 7 января 2020 года.

Юрий при беседе рассказал историю своей жизни. Ранее он длительное время находился в тюрьме по тяжёлым статьям, в это время у его и начались проблемы с психикой. Он начал убивать людей через год после освобождения. Про папу, братьев и сестёр Юрий ничего не рассказывал, можно предположить что с ними он не общался, либо их не было. Про маму Юрий рассказал, что когда она узнала, что он убил женщину, то мама от его отказалась. После освобождения из тюрьмы подозреваемый работал в Минске у частников.

Он укладывал тротуарную плитку, облагораживал участки минчан, участвовал в строительных работах. Был очень доволен своей работой, как он рассказывал, у него в месяц выходило свободных денег 1 500 р., которые он тратил на стройку своего хутора в деревне Тарново. Этот дом он купил за 800 долларов.

Он огородил территорию участка, обшил дом снаружи, сделал крышу, поменял окна. Зимой мужчина работал в колхозе, но зарабатывал скромно, этого хватало, только чтобы прожить. А после зимы он постоянно ездил со своего хутора в Минск к частникам на работу.

Поэтому оперативники, когда взяли выписку звонков по мобильному телефону Юрия увидели, что он постоянно ездил в Минск, и изначально предположили, что он мог убить женщину и её останки выбросить в реку Свислочь. Таким образом, оперативники подозревали Юрия в убийстве одной женщины, а при этом раскрыли другие убийства, которые никак не связаны с убийством женщины, останки которой нашли в реке Свислочь.

При разговорах Юрий очень сожалел, что по стечению обстоятельств в реке нашли останки, и поэтому оперативники приехали к нему с вопросами.

Он так же рассказывал про другие убийства. Другая женщина, убитая им, работала у его на хуторе, выполняла работу по дому, Юрий ей платил за этот труд. Его подельник имел близкие отношения с этой женщиной в самом доме Юрия. И когда он об этом узнал, то очень разозлился. Он просто убил её, и сделал всё возможное, чтобы скрыть следы убийства. А так же Юрий убил мужчину, который тоже выполнял различные работы на его участке.

Все убийства он тщательно планировал, заранее всё обдумывал, чтобы сделать всё тайно, и это у него получалось, всё сходило с рук. Спустя время, после многочисленных убийств, Юрий заходил на сайт милиции, где видел, что убитые им люди числятся в списках пропавших без вести . Это всё очень нравилось мужчине. Его убийства никто не мог раскрыть, его безнаказанность порождала у него желание и далее убивать людей.

Убийство женщины из деревни Тарново Юрий заранее не планировал. Просто во время пьянки эта женщина несколько раз разозлила мужчину, и он не сдержался. У него возник резкий порыв ярости, с которым мужчина не смог справиться.

В настоящее время расследованием многочисленных убийств занимаются следователи Центрального аппарата СК . На следствии Юрий занял позицию молчать, он сказал следователям, что всё скажет в суде. Адвокат посоветовал подозреваемому тщательно читать результаты экспертиз, которых назначили более 20-ти. Скоро будут судебные заседания, и мы сможем более подробно узнать про серию убийств.

Следователи смогли найти мельчайшие капли крови, сохранившиеся на земле, хотя подозреваемый всеми силами пытался их уничтожить - даже заливал это место хлоркой и перекапывал его. Часть останков женщины Юрий закопал далеко от дома. Он очень переживал, что дикие животные откопают останки женщины, и таким образом найдут это место, и убийство женщины может быть раскрыто.

Он ни о чём не сожалеет, он спокоен, всё рассказывает без нервов, убийство человека для его – это просто, надо только всё тщательно спланировать чтобы не было следов. В наше время среди нас живут очень скромные и тихие люди, которые способны на подобное. В настоящее время он находится в СИЗО на Володарке. Он не хочет рассказывать про другие убийства. Он получает удовольствие, когда его подозревают в многочисленных убийствах, а доказательств почти нет.

Он всегда спокоен, рассудительный, ничем не выделяется из числа других людей, аккуратно одет. Трудолюбив, готов к тяжёлому труду. К ему очень сложно найти подход, он скрыт и умён. Все его действия продуманы на много ходов вперёд. Следователям ещё предстоит проделать огромный объём работы для того, чтобы выяснить, сколько людей в действительности мог убить Юрий.





Брестчанин Александр смог найти подход к нему, и только благодаря этому стали известны подробности многочисленных убийств, к которым может быть причастен Юрий.