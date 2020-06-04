Житель Витебска жестоко убил жену - из-за переписки в соцсетях - и получил за это 16 лет

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска получил 16 лет колонии за убийство своей жены с особой жестокостью. Конфликт между супругами начался из-за того, что женщина общалась с кем-то в соцсетях и отказалась показать мужу эту переписку. Подробности «Витьбичам» рассказали в прокуратуре области.





Конфликт между 26-летним жителем Витебска и его 24-летней женой произошел в сентябре 2019 года.

К приходу жены с работы мужчина накрыл стол, на котором было и спиртное. Во время ужина жена переписывалась с кем-то в социальных сетях. На просьбы мужа показать, с кем она общается, отшучивалась.

Отказ показать переписку вызвал у мужчины ревность, и он стал бить жену кулаками по лицу, голове, телу. Остановился лишь тогда, когда женщина была вся в крови. Мужчина занес супругу в ванную, умыл, переодел и уложил в постель. Сам стал убирать следы крови в квартире. Затем увидел, что жена не дышит. Позвонил в скорую и сказал диспетчеру, что супругу избили на улице неизвестные. Когда медики приехали, то констатировали смерть женщины.

Прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Наталья Левянкова сообщила, что у погибшей были серьезные травмы: переломы черепа и ребер, разрыв печени и селезенки, многочисленные кровоподтеки и ссадины. По мнению экспертов, муж нанес жене не менее 68 ударов.

В суде обвиняемый говорил, что не хотел убивать жену, потому что любил ее и раньше никогда не поднимал на нее руку. Однако друзья и соседи погибшей свидетельствовали, что, будучи пьяным, мужчина не раз избивал супругу, но она его прощала и в милицию не обращалась.

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда осудила мужчину за убийство с особой жестокостью к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор вступил в силу.