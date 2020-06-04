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36-летний житель Гродно обстрелял лифтеров их страйкбольного ружья. Задерживал его ОМОН

04.06.2020 10:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина обстрелял двух лифтеров из страйкбольного ружья, потом закрылся в квартире и забаррикадировался в комнате. После того, как его задержал ОМОН, его отправили в центр «Психиатрия-наркология». Дома у него нашли целый страйкбольный арсенал, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

1 июня около трех часов дня в милицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина в доме по проспекту Клецкова стрелял из травматического оружия по работникам лифтовой службы.

Двое мужчин поднимались на верхний этаж, чтобы починить лифт. Проходя по общему балкону на двенадцатом этаже, они услышали хлопки и удары по стенам, а также на себе ощутили, что их чем-то обстреливают. Оглянувшись, они увидели, что неизвестный стреляет в них из окна из какого-о предмета, похожего на автомат.

Подойдя к квартире «стрелка», услышали угрозы в свой адрес. Когда дверь приоткрылась, прозвучало несколько выстрелов и произошел сильный хлопок, после чего на площадке заволокло дымом.

Лифтеры обо всем сообщили в милицию, на место выбыли следственно-оперативная группа, сотрудники охраны и ОМОН.

Входную дверь правоохранителям открыл отец стрелявшего, приехавший с работы. Сам «стрелок» забаррикадировался в своей комнате. Длительные переговоры результата не принесли, мужчина дверь не открывал и продолжал угрожать милиции. Было принято решение взломать дверь.

После задержания 36-летнего безработного «стрелка» госпитализировали в клинический центр «Психиатрия-наркология».

В его комнате обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов для игры в страйкбол — автомат «МР-5», пять пистолетов неустановленной марки, полимерные гранаты с шариками внутри, магазины к автомату, большое количество банок с пластмассовыми шариками. Помимо этого изъяты несколько ножей и два газовых баллончика.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям гродненца будет дана правовая оценка.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина обстрелял двух лифтеров из пневматического ружья, потом закрылся в квартире и забаррикадировался в комнате. После того, как его задержал ОМОН, его...
 
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