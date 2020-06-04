|
Бобруйчанин до смерти избил женщину, весь день пил в квартире с трупом, а потом вытащил тело во двор
Источник материала: Tut.by
За жестокое убийство женщины будут судить 45-летнего бобруйчанина,
По материалам уголовного дела, потерпевшая с 30 января была дома у обвиняемого, они пили. Вечером 1 февраля они поссорились, и мужчина сильно избил женщину. Затем ссора сошла на нет, парочка продолжила пить, потом легли спать.
Утром мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Весь день он пил в квартире с трупом, а когда стемнело, вытащил тело женщины во двор и оставил около мусорных контейнеров. Это заметили соседи и сообщили в милицию.
Милиционеры обнаружили около мусорных баков на улице Ленина тело женщины без признаков жизни. И вскоре задержали 45-летнего бобруйчанина по подозрению в убийстве.
Экспертиза показала, что женщина умерла от травматического шока, развившегося из-за травмы головы и грудной клетки. А обвиняемый в момент убийства психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйчанин до смерти избил женщину, весь день пил в квартире с трупом, а потом вытащил тело во двор
Когда обвиняемый тащил тело убитой к мусорным бакам во дворе дома, его заметили прохожие и вызвали милицию.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)