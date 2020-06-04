Бобруйчанин до смерти избил женщину, весь день пил в квартире с трупом, а потом вытащил тело во двор

Источник материала: Tut.by

За жестокое убийство женщины будут судить 45-летнего бобруйчанина, сообщает СК. Его обвиняют в том, что он пьяный до смерти избил женщину, еще сутки пил в квартире с трупом, а потом вытащил тело во двор к мусорным бакам.



Фото: Следственный комитет

По материалам уголовного дела, потерпевшая с 30 января была дома у обвиняемого, они пили. Вечером 1 февраля они поссорились, и мужчина сильно избил женщину. Затем ссора сошла на нет, парочка продолжила пить, потом легли спать.

Утром мужчина обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Весь день он пил в квартире с трупом, а когда стемнело, вытащил тело женщины во двор и оставил около мусорных контейнеров. Это заметили соседи и сообщили в милицию.

Милиционеры обнаружили около мусорных баков на улице Ленина тело женщины без признаков жизни. И вскоре задержали 45-летнего бобруйчанина по подозрению в убийстве.



Проверка показаний на месте происшествия с участием обвиняемого. Фото: Следственный комитет

Экспертиза показала, что женщина умерла от травматического шока, развившегося из-за травмы головы и грудной клетки. А обвиняемый в момент убийства психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.