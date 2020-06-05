ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте мужчина подозревается в краже денег из сейфа знакомого

05.06.2020 22:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей.

В Бресте мужчина подозревается в краже денег из сейфа знакомого

Следственно-оперативной группой установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром, похитил деньги. Для открытия сейфа подозреваемый использовал ключ, местонахождение которого ему было известно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он задержан. Похищенные деньги изъяты. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Бреста осужден за подстрекательство к даче взятки и приготовление к мошенничеству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика