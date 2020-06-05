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В Бресте мужчина подозревается в краже денег из сейфа знакомого
05.06.2020 22:40 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов США и 10 тысяч рублей.
Следственно-оперативной группой установлено, что к хищению причастен 29-летний знакомый хозяина квартиры, который ночью распивал у него дома спиртное, а покидая жилище утром, похитил деньги. Для открытия сейфа подозреваемый использовал ключ, местонахождение которого ему было известно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Он задержан. Похищенные деньги изъяты. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия.
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Днем 5 июня в милицию от 49-летнего жителя Бреста поступило сообщение о хищении из его сейфа, находящегося по месту жительства, денег в сумме более 29 тысяч долларов...
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