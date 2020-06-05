Источник материала: Виртуальный Брест

До суда к мужчине применялась мера пресечения в виде домашнего ареста.

Бреста осужден за подстрекательство к даче взятки и приготовление к мошенничеству" alt="Житель Бреста осужден за подстрекательство к даче взятки и приготовление к мошенничеству" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1591371401346202.jpg" style="width: 750px; height: 441px;">



Предварительным расследованием установлено, что 57-летний житель Бреста, работающий риэлтером в частной организации, в ноябре 2019 года обратился к двум своим коллегам из другой организации и сообщил, что в отношении них Следственным комитетом проводится проверка, касающаяся их профессиональной деятельности.

Также мужчина сказал, что у него есть знакомые в правоохранительных органах и он может решить вопрос о прекращении проверки, если передать им в качестве взятки 1000 долларов США и бутылку дорогостоящего алкоголя.

Мужчины, понимая, что противоправных действий они не совершали и поставив под сомнение слова своего знакомого, обратились с заявлениями в органы внутренних дел.

При передаче денег и бутылки коньяка фигурант был задержан сотрудниками милиции.

В ходе допроса он пояснил, что история о проводимой проверке была им выдумана, потому что потерпевшие, по его мнению, при оформлении сделки по продаже недвижимости, обманули на 1000 долларов США его знакомую и таким образом он хотел их вернуть, а алкоголь он хотел распить, чтобы это отметить. Также мужчина рассказал, что знакомых в правоохранительных органах у него нет. Версия, связанная с обманом знакомой обвиняемого, не нашла своего подтверждения при расследовании уголовного дела.

Следователями допрошены потерпевшие, свидетели, проведены очные ставки, осмотры места происшествия и предметов.

Приговором суда Московского района г.Бреста мужчина признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и приготовлении к мошенничеству и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напоминаем, что дача взятки наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством подстрекательство к даче взятки и пособничество в таких действиях также влекут уголовную ответственность.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк