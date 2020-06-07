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Жительница Бреста лишилась денег при покупке обуви по объявлению в соцсетях

07.06.2020 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от 38-летней жительницы Бреста, которая сообщила, что неизвестный молодой человек завладел ее денежными средствами в интернете, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Жительница Бреста лишилась денег при покупке обуви по объявлению в соцсетях

Незнакомец пообещал выслать женщине кроссовки, однако та так и не дождалась желаемой покупки и лишилась Br92. Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что к инциденту, вероятно, причастен 19-летний ранее судимый житель Могилева.

Оказалось, что парень разместил в одной из социальных сетей информацию о продаже различных предметов гардероба и обуви. Для всех заинтересовавшихся пользователей он позиционировал себя как владелец интернет-магазина и предлагал за небольшие деньги переслать им понравившуюся модель спортивной обуви или одежды. Брестчанка переслала парню деньги, однако не дождалась посылки в ответ. Могилевчанин потратил средства на личные нужды. Пересылать женщине он ничего не стал, а после перестал отвечать и на мобильные звонки.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева поступило заявление от 38-летней жительницы Бреста, которая сообщила, что неизвестный молодой человек...
 
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