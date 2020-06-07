ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лиде столкнулись две иномарки. Трехлетнего пассажира уберегло детское автокресло

07.06.2020 — ЧП | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Лиде столкнулись две иномарки. Трехлетнего пассажира уберегло детское автокресло

Сегодня около полудня на улице Красноармейской столкнулись две иномарки.

Как сообщили редакции «Лiдскай газеты» в ГАИ, житель Лиды 1960 года рождения на автомобиле «Пежо-607» при выезде со второстепенной дороги на главную (со стороны гаражей) не пропустил машину «Опель-Зафира», которой управлял лидчанин 1987 года рождения. В результате столкновения «Опель» выбросило на тротуар.

Трехлетний пассажир «Опеля», находившийся в детском автокресле за заднем пассажирском сидении, получил ушибленную резанную рану. После оказания помощи в хирургическом отделении Лидской ЦРБ он был отпущен домой.

lidanews.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около полудня на улице Красноармейской столкнулись две иномарки. Как сообщили редакции «Лiдскай газеты» в ГАИ, житель Лиды 1960 года рождения на автомобиле...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Бреста лишилась денег при покупке обуви по объявлению в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика