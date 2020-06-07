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В Лиде столкнулись две иномарки. Трехлетнего пассажира уберегло детское автокресло
07.06.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня около полудня на улице Красноармейской столкнулись две иномарки.
Как сообщили редакции
Трехлетний пассажир «Опеля», находившийся в детском автокресле за заднем пассажирском сидении, получил ушибленную резанную рану. После оказания помощи в хирургическом отделении Лидской ЦРБ он был отпущен домой.
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Сегодня около полудня на улице Красноармейской столкнулись две иномарки. Как сообщили редакции «Лiдскай газеты» в ГАИ, житель Лиды 1960 года рождения на автомобиле...
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