В Лиде столкнулись две иномарки. Трехлетнего пассажира уберегло детское автокресло

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня около полудня на улице Красноармейской столкнулись две иномарки.

Как сообщили редакции «Лi дскай газеты» в ГАИ, житель Лиды 1960 года рождения на автомобиле «Пежо-607» при выезде со второстепенной дороги на главную (со стороны гаражей) не пропустил машину «Опель-Зафира», которой управлял лидчанин 1987 года рождения. В результате столкновения «Опель» выбросило на тротуар.

Трехлетний пассажир «Опеля», находившийся в детском автокресле за заднем пассажирском сидении, получил ушибленную резанную рану. После оказания помощи в хирургическом отделении Лидской ЦРБ он был отпущен домой.

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