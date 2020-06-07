|
Возможностями льготной растаможки стараются воспользоваться мошенники
Источник материала: БTЕсть такая категория людей, ты их в дверь, они - в окно. Ничем не обделенные, кроме, пожалуй, совести, они ищут любые лазейки, чтобы обогатиться за счет других. К сожалению, бывает, что и к государственным соцпрограммам пристраиваются ушлые дельцы обходными путями.
Некоторое время назад в Беларуси вышел 140-й указ, по которому многодетные семьи, инвалиды, а также некоторые другие категории, могут претендовать на льготную растаможку иномарок.
Владимир Королев пообщался с теми, кто не дождался своего автомобиля, и узнал, как обстоят дела у следствия и бывших владельцев фирмы.
В прошлом году мы уже рассказывали историю Виктора Феськова, в его семье мать-инвалид. Поэтому, когда мужчина узнал о льготной растаможке, решил купить 5-летний "Форд Гэлакси" из Европы. Гомельчанин внес 100-процентную предоплату - 20 000 рублей и стал ждать 35 дней, согласно договору.
С того времени прошло больше года, денег, как и автомобиля, по-прежнему нет. Но мужчина рад, что история сдвинулась с мертвой точки. Милиция не находила состава преступления, поскольку это гражданско-правовой спор, а такие отношения не входят в компетенцию стражей порядка. Правоохранители рекомендовали обращаться в суд. Тем более что на тот момент в компании обещали выплачивать деньги бывшим клиентам.
Виктор Феськов, пострадавший (г. Гомель): "На сегодняшний день нет ни авто, ни денег. Уже процесс идет. Заведено дело. Меня следователь из Барановичей опросил. Помимо меня и еще шестерых опросил".
Среди пострадавших не только льготники
Евгений оформил договор на покупку "Крайслера Вояджер" у этой же фирмы. Менеджер компании уверял, что пригонят бесплатно, но нужно подождать месяц. За это время их фирма, которая занимается деревообработкой, на деньги Евгения распилит древесину, продаст сырье в Европу и только после заработка привезет машину. Запутанная схема не смутила жителя Бобруйска.
Евгений Сорокин, пострадавший (г. Бобруйск): "Они привозят из Европы, можно несколькими способами - один из которых - здесь берется донор (утопленник, сгоревший). Просто, чтобы были документы. Там они пишут в какие-то в инстанции разрешения на смену номера машины, кузова. Когда те дают добро, машина пригоняется из Европы. Это одну историю рассказали. Потом тоже про многодетных. Что можно под этот "тариф" пригнать. Сошлись на том, что меня устраивает цена. А как они оформят - в подробности не вдавался".
11 тысяч рублей ущерба
Итог такой сделки - 11 тысяч рублей ущерба. Долгожданного "Крайслера Вояджер" нет до сих пор. Компания объявила себя банкротом и не может выплатить пострадавшим какую-либо компенсацию.
Деревня Стайки, улица Школьная, 3. По этому адресу в Барановичском районе и была зарегистрирована фирма, которая занималась пригонами автомобилей из Европы. Вряд ли 2 года назад на этом месте была огорожена стоянка для автомобилей, а вот расчетный счет регулярно пополнялся деньгами от белорусов.
Заброшенная здание, гора гнилых досок, нет асфальтированной дороги. Именно так сейчас выглядит офис компании, куда обращались десятки клиентов. Фирма занималась лесо- и пиломатериалами, и никакого отношения к автобизнесу не имела. Для заключения договора ее менеджеры выезжали в разные уголки Беларуси, рассказывая о выгодной сделке. Если бы хоть один покупатель побывал в офисе компании, сразу же заподозрил неладное.
Евгений Грачев, руководитель правового отдела интернет-портала автобизнес
Куда делись деньги - самый главный вопрос. Проиграв судебные споры своим клиентам, руководитель компании-банкрота подал встречные иски. Мол, подписи под бумагами он не ставил, это делали менеджеры за его спиной, а значит условия договора ничтожны. Простым языком - документы недействительны.
Барановичские следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере"
Всего в милицию обратились более 20 человек по всей стране. Барановичские следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере". Сейчас материалы переданы в Брест для более частного и масштабного расследования.
Пока следователи собирают доказательную базу, которая ежемесячно пополняется новыми пострадавшими. Так дела объединяют по всей стране.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области: "По данным следствия, подозреваемые, получая предоплату, взятые на себя обязательства не выполняли, а деньги тратили на свои личные нужды. Установлено, что подбором клиентов занимались также их знакомые. В настоящее время следствием установлено 10 эпизодов противоправных действий супругов. Причиненный ущерб в настоящее время оценивается на сумму более 150 тысяч рублей".
Сами подозреваемые на свободе, ведут новый бизнес в Гродненской области - в сфере досуга - баня, сауна, бильярд. На связь фигуранты выходят, но, съемочной группе "Главного эфира" дать интервью отказались, заявив, что все уже рассказали следствию.
Евгений Грачев, руководитель правового отдела интернет-портала автобизнес
Следственный комитет продолжает расследование, ведомство ищет других обманутых клиентов
Граждан, которые пострадали от действий этих людей, просят не бояться и обращаться к правоохранителям. Не исключено, что среди пострадавших есть и другие инвалиды и многодетные семьи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть такая категория людей, ты их в дверь, они - в окно. Ничем не обделенные, кроме, пожалуй, совести, они ищут любые лазейки, чтобы обогатиться за счет других. К...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)