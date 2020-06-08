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В Хотимском районе в реке Беседь утонула 16-летняя девушка

08.06.2020 07:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Хотимском районе утонула 16-летняя девушка. Ее тело пока не найдено, сообщает пресс-служба МЧС.

7 июня в 15.27 спасателям поступило сообщение об утонувшей в реке Беседь возле деревни Янополье 16-летней девушке.

Многочасовые поиски пока не дали результата — ее тело пока не найдено.

 
 
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