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В Хотимском районе в реке Беседь утонула 16-летняя девушка
Источник материала: Tut.by
В Хотимском районе утонула 16-летняя девушка. Ее тело пока не найдено,
7 июня в 15.27 спасателям поступило сообщение об утонувшей в реке Беседь возле деревни Янополье 16-летней девушке.
Многочасовые поиски пока не дали результата — ее тело пока не найдено.
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Многочасовые поиски пока не дали результата - ее тело пока не найдено.
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