В Пинском районе на 8-летнюю девочку набросилась собака

Источник материала: Tut.by

5 июня 8-летнюю жительницу агрогородка Плещицы покусала собака. Отец пострадавшей девочки обратился в милицию, сообщает «Медиа-Полесье» .



Повреждения на теле девочки после нападения собаки. Фото: Медиа-Полесье

Об инциденте журналистам рассказал отец пострадавшей девочки Владимир. Семья живет в новом квартале агрогородка, заселенных домов вокруг немного — сплошная стройка. Владимир с супругой воспитывают четырех дочек. Старшая, Серафима, ходит в школу, еще двое, Ефросинья и Василиса, в садик, а самая младшая, Евсевия, дома с мамой.

— В пятницу, 5 июня, дочка собралась в пришкольный лагерь. Серафима в семье старшая, во всем равняется на маму и хочет быть самостоятельной, поэтому и на остановку ходит сама. Детей на остановке забирает школьный автобус в 8.10. Она вышла из дома около 7.55 утра. Я в это время собирался отвезти младших детей в садик. Через 5 минут позвонила Серафима и сказала, что ее покусала собака. Я сел в машину и поехал. Вижу, дочь вся в грязи и плачет. Рядом стоят две женщины, успокаивают, — рассказал Владимир.

Дочь рассказала отцу, что она, как обычно, шла по дороге на остановку. Впереди шла женщина. Когда увязалась собака, дочка не поняла. Серафима пришла на остановку и стала ждать автобус. Собака села неподалеку. Когда женщина скрылась из вида, собака на нее набросилась, повалила в грязь и начала кусать. Девочка закричала, стала звать на помощь. На ее крик прибежали женщины и отогнали собаку.

— Сразу поехали в местный ФАП. Пока фельдшер обрабатывал раны, привез дочке из дома чистую одежду, после чего отправились в травмпункт. В приемном отделении врач осмотрел раны, все зафиксировал. Дочке сделали прививку от бешенства. Всего нужно сделать 6 уколов.





После травмпункта Владимир отвез дочь домой, а сам отправился в сельисполком. Председатель Ольга Медведь посоветовала обратиться в милицию.

— Около 15 часов к нам приехал дежурный по району, принял заявление, опросил дочку и попросил показать место, где все произошло. После осмотра места происшествия милиционер сказал, что дальше делом будет заниматься участковый, но сейчас он очень занят, подъедет к нам в течении 5 дней. А еще посоветовал самостоятельно собрать номера свидетелей, — объяснил Владимир.

Мужчина самостоятельно нашел хозяйку собаки и встретился с ней.

— Она сказала, что пса забрали из питомника, он после травмы, хромает. В городе псу места мало, а в деревне раздолье, и собака себя здесь лучше чувствует. На вопрос «Почему вы открываете вольер, когда вокруг дома нет забора?», хозяйка так и не ответила. Когда я рассказал, что ее собака сегодня набросилась на мою дочку, она ответила «Ну, бывает. А что я сделаю?». Так же спокойно она отреагировала на заявление в милицию: «Значит, будем разбираться». Хозяйка собаки даже не поинтересовалась, что с ребенком, нужна ли помощь.

По словам Владимира, после нападения его дочери необходима помощь психолога.