В торговом центре рука мужчины застряла в игровом автомате

Источник материала: Tut.by

В столичном торговом центре мужчина просунул руку в один из игровых автоматов — и застрял. Вызволять его пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Вечером 7 июня 31-летний мужчина в столичном торговом центре «Скала», просунул правую руку в пластиковый элемент игрового автомата, а вытащить ее самостоятельно уже не смог.

Приехавшим на вызов спасателям при помощи инструментов удалось освободить молодого человека, он не пострадал.