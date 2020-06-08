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В торговом центре рука мужчины застряла в игровом автомате
Источник материала: Tut.by
В столичном торговом центре мужчина просунул руку в один из игровых автоматов — и застрял. Вызволять его пришлось спасателям. Об этом
Вечером 7 июня 31-летний мужчина в столичном торговом центре «Скала», просунул правую руку в пластиковый элемент игрового автомата, а вытащить ее самостоятельно уже не смог.
Приехавшим на вызов спасателям при помощи инструментов удалось освободить молодого человека, он не пострадал.
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Происшествие произошло в одном из торговых центров. Мужчина просунул руку в элемент игрового автомата, а освободиться самостоятельно уже не смог.
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