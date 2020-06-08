ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В торговом центре рука мужчины застряла в игровом автомате

08.06.2020 09:38 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столичном торговом центре мужчина просунул руку в один из игровых автоматов — и застрял. Вызволять его пришлось спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.


Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

Вечером 7 июня 31-летний мужчина в столичном торговом центре «Скала», просунул правую руку в пластиковый элемент игрового автомата, а вытащить ее самостоятельно уже не смог.

Приехавшим на вызов спасателям при помощи инструментов удалось освободить молодого человека, он не пострадал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие произошло в одном из торговых центров. Мужчина просунул руку в элемент игрового автомата, а освободиться самостоятельно уже не смог.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинском районе на 8-летнюю девочку набросилась собака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Полесская правда
Lida.Info

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика