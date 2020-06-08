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В Житковичском районе мужчина влез на чужую дачу, там устроил пожар и погиб сам
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе мужчина сжег чужой дом и погиб сам,
Вечером 7 июня в деревне Найда загорелся дом. Работники МЧС обнаружили на полу в коридоре обгоревшее тело мужчины.
Позже выяснилось, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты, а дом погибшему не принадлежит. Его хозяйка, жительница Житковичей, использовала дом как дачу. Она рассказала, что неизвестного мужчину она уже не раз выгоняла со своего участка, однако, только она уезжала, он приходил в чужой дом снова.
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Жительница Житковичей использовала дом как дачу. Она рассказала, что неизвестного мужчину она уже не раз выгоняла со своего участка, однако, только она уезжала, он...
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