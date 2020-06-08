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Жительница Барановичей сняла с карточки подруги 400 рублей
08.06.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Она рассказала, что накануне у нее в гостях были подруги. Вместе общались и выпивали. Когда спиртное закончилось, хозяйка дома дала карту и озвучила пин-код одной из девушек, чтобы та сходила за «добавкой». Фигурантка отправилась якобы в магазин и не вернулась.
Утром потерпевшая не вспомнила об отсутствии платежного средства и собралась за покупками, однако вовремя обнаружила пропажу имущества и позвонила в банк. Узнав о снятии 400 рублей, горожанка сразу заблокировала карту и обратилась в милицию.
С помощью записей с камер видеонаблюдения сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что к хищению причастна неработающая ранее судимая за кражу 25-летняя подруга заявительницы. Задержанная пояснила: завладев картой, отправилась не в магазин, а к ближайшему банкомату. Денежные средства потратила на собстсвенные нужды.
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