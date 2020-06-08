ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина

08.06.2020 12:51 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску подключилась почти сотня человек: милиция с кинологом, лесхоз, родные пропавшей, а также поисково-спасательная группа Республиканского отряда спецназначения. Были прочесаны почти 70 километров лесных троп, искали с помощью коптера и пеленгации мобильного. Спустя сутки нашли личные вещи потерявшейся, а ближе к вечеру и ее саму в пяти километрах от станции.

Елена Игнатова, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Если вы отправляетесь в лес, то желательно не идти туда в одиночку. Необходимо сообщать вашим родственникам о том, куда вы идете, когда планируете возвращаться. И если меняются планы, то обязательно их об этом уведомлять. Также необходимо брать с собой мобильный телефон, воду и необходимые вам лекарства. Если вы заблудились, то оставайтесь на месте, не паникуйте, вам обязательно помогут".

Сейчас найденная женщина находится в больнице. Ее самочувствие контролируют врачи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Барановичей сняла с карточки подруги 400 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика