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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску...

Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску подключилась почти сотня человек: милиция с кинологом, лесхоз, родные пропавшей, а также поисково-спасательная группа Республиканского отряда спецназначения. Были прочесаны почти 70 километров лесных троп, искали с помощью коптера и пеленгации мобильного. Спустя сутки нашли личные вещи потерявшейся, а ближе к вечеру и ее саму в пяти километрах от станции.Сейчас найденная женщина находится в больнице. Ее самочувствие контролируют врачи.