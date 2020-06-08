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В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина
Источник материала: БTСчастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску подключилась почти сотня человек: милиция с кинологом, лесхоз, родные пропавшей, а также поисково-спасательная группа Республиканского отряда спецназначения. Были прочесаны почти 70 километров лесных троп, искали с помощью коптера и пеленгации мобильного. Спустя сутки нашли личные вещи потерявшейся, а ближе к вечеру и ее саму в пяти километрах от станции.
Елена Игнатова, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Если вы отправляетесь в лес, то желательно не идти туда в одиночку. Необходимо сообщать вашим родственникам о том, куда вы идете, когда планируете возвращаться. И если меняются планы, то обязательно их об этом уведомлять. Также необходимо брать с собой мобильный телефон, воду и необходимые вам лекарства. Если вы заблудились, то оставайтесь на месте, не паникуйте, вам обязательно помогут".
Сейчас найденная женщина находится в больнице. Ее самочувствие контролируют врачи.
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Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску...
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