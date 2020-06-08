В Пинске мошенник похитил почти 2 тысячи рублей со счёта магазина

Источник материала: Полесская правда



В Пинске столкнулись с новой формой мошенничества: деньги торгового объекта похитили с помощью телефона, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился сотрудником службы технической поддержки. Он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы магазина. По указаниям мужчины девушка-продавец выполнила несколько манипуляций, в результате которых со счета торгового объекта было списано более 1,9 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК Республики Беларусь. Проводятся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

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