ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске мошенник похитил почти 2 тысячи рублей со счёта магазина

08.06.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Пинске мошенник похитил почти 2 тысячи рублей со счёта магазина
В Пинске столкнулись с новой формой мошенничества: деньги торгового объекта похитили с помощью телефона, сообщает Telegram-канал Следственного комитета.

Днем 7 мая неизвестный мужчина позвонил в центр мобильной связи и представился сотрудником службы технической поддержки. Он сообщил о необходимости тестирования платежно-компьютерной системы магазина. По указаниям мужчины девушка-продавец выполнила несколько манипуляций, в результате которых со счета торгового объекта было списано более 1,9 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 (мошенничество) УК Республики Беларусь. Проводятся следственные мероприятия по установлению личности подозреваемого.

Следователи рекомендуют:

  • не совершать никаких действий по указаниям неизвестных по телефону, в особенности, с банковскими счетами,
  • не сообщать реквизиты счетов и банковских карт,
  • не передавать ни под каким предлогом логины и пароли электронных платежных систем.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинский кинотеатр «Победа» вновь распахнул свои двери для зрителей
В Пинске на 3 дня перекрыт для проезда участок дороги по улице Ильина »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика