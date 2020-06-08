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На пожаре в Житковичском районе погиб мужчина

08.06.2020 19:08 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Найда. Известно было, что хозяйка использует его как дачу, постоянно не проживает. Вероятно, этими обстоятельствами воспользовался некий мужчина. Около двух месяцев назад он поселился в сарае. Женщина пыталась его прогонять, но безуспешно. С ее слов, скорее всего, незваный гость стал периодически пользоваться и дачным домом. При проведении разведки спасателями в доме на полу в коридоре обнаружен обгоревший труп мужчины. Сосед характеризуют его посредственно: имел ряд вредных привычек, состоял на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Именно незатушенная сигарета - и называется предварительной причиной пожара. 
 
 
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Трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Найда. Известно было, что хозяйка использует его как дачу, постоянно не проживает. Вероятно, этими...
 
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