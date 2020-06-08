Устанавливается личность мужчины, подозревается в похищении велосипеда

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 17 февраля 2020 в период времени с 18:00 до 18:15 находился вблизи фитнес-центра по адресу: г. Брест, ул. Гоголя 65.





Обстоятельства: похищен велосипед.

При наличии информации о данном мужчине, просьба сообщить по телефонам: 8(029) 796-62-55, 8(0162) 27-59-21, в ОДС Ленинского РОВД Бреста 8(029) 823-65-90, либо по телефону 102.

Конфиденциальность гарантирована.