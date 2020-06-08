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Устанавливается личность мужчины, подозревается в похищении велосипеда

08.06.2020 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 17 февраля 2020 в период времени с 18:00 до 18:15 находился вблизи фитнес-центра по адресу: г. Брест, ул. Гоголя 65.

Устанавливается личность мужчины, подозревается в похищении велосипеда

Обстоятельства: похищен велосипед.

При наличии информации о данном мужчине, просьба сообщить по телефонам: 8(029) 796-62-55, 8(0162) 27-59-21, в ОДС Ленинского РОВД Бреста 8(029) 823-65-90, либо по телефону 102.

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Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района Бреста устанавливается личность мужчины, который 17 февраля 2020 в период времени с 18:00 до 18:15 находился вблизи фитнес-центра по...
 
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