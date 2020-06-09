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Мужчина на видео подозревается в оплате товаров чужой картой. А второй - в хищении рюкзака
09.06.2020 18:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:
8 (029) 523-87-81
Место: г.Брест, проспект Машерова, 53
Дата и время: 06 июня, 14:05
Обстоятельства: подозревается в оплате чужой банковской картой
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Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 523-87-81 8 (0162) 59-35-30 102 Место:...
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