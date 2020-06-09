Мужчина на видео подозревается в оплате товаров чужой картой. А второй - в хищении рюкзака

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста:





8 (029) 523-87-81

8 (0162) 59-35-30

102

Место: г.Брест, проспект Машерова, 53

Дата и время: 06 июня, 14:05

Обстоятельства: подозревается в оплате чужой банковской картой

Конфиденциальность гарантируется!

Если вы узнали мужчину на видео или обладаете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в Ленинский РОВД г.Бреста:



8 (033) 628-88-33

8 (029) 815-93-12

8 (0162) 27-59-23

102



Место: г.Брест, ул. Советская, 73



Дата и время: 23 мая, 06:42



Обстоятельства: подозревается в хищении рюкзака





Конфиденциальность гарантируется!