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В Сморгонском районе спасая подругу утонула 10-летняя девочка

09.06.2020 19:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В водоеме вблизи деревни Осиновка Сморгонского района утонула 10-летняя девочкаю Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Предварительно установлено, что днем 9 июня две девочки 10 и 13 лет отправились к водоему. При этом кого-либо из взрослых они не предупредили.

Когда 13-летняя девочка зашла в водоем по бетонным плитам, она поскользнулась и упала в воду. Она не умела плавать. Ей на помощь поспешила 10-летняя подруга, которая умела плавать и уже находилась в воде, однако сама утонула, пытаясь ее спасти.

Спасатели извлекли тело ребенка. Следователями осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Проводится проверка.

 
 
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Предварительно установлено, что днем 9 июня две девочки 10 и 13 лет отправились к водоему. При этом кого-либо из взрослых они не предупредили.
 
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