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Авария на улице Кедышко
Источник материала: БTВероятно, мокрое и скользкое покрытие привело к столкновению машин на улице Кедышко. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Движение осложнено в обоих направлениях.
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Вероятно, мокрое и скользкое покрытие привело к столкновению машин на улице Кедышко. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Движение осложнено в обоих...
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