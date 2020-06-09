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Авария на улице Кедышко

09.06.2020 18:42 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Вероятно, мокрое и скользкое покрытие привело к столкновению машин на улице Кедышко. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Движение осложнено в обоих направлениях.
 
 
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Вероятно, мокрое и скользкое покрытие привело к столкновению машин на улице Кедышко. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Движение осложнено в обоих...
 
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