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Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13

09.06.2020 18:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

9 июня года в 12-28 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации с системой передачи извещения о пожаре «Молния» и загорании на втором этаже здания по адресу: г. Брест, ул. Куйбышева.

Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13

Прибывшими к месту вызова подразделениями МЧС установлено, что происходит открытое горение из окна 2-го этажа.

Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13

Здание кирпичное, четырех этажное, размерами в плане 20х125 м, принадлежит ОАО (аренда торговых помещений). Кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13

Работниками МЧС обнаружена и спасена (с использованием маски для спасаемого) из задымленного помещения на третьем этаже гр-ка 1972 г.р. После осмотра бригадой СМП, в госпитализации не нуждается.

Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13

В 12-44 пожар локализован, в 12-48 ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено имущество, мебель и оргтехника. Закопчены стены и потолок на 2-4 этажах. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  9 июня года в 12-28 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации с системой передачи...
 
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