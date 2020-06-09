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Показываем, как выглядят помещения после пожара на Куйбышева, 13
09.06.2020 18:30 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
9 июня года в 12-28 в центр оперативного управления Брестского областного управления
Прибывшими к месту вызова подразделениями МЧС установлено, что происходит открытое горение из окна 2-го этажа.
Здание кирпичное, четырех этажное, размерами в плане 20х125 м, принадлежит ОАО (аренда торговых помещений). Кровля шиферная по деревянной обрешетке.
Работниками МЧС обнаружена и спасена (с использованием маски для спасаемого) из задымленного помещения на третьем этаже гр-ка 1972 г.р. После осмотра бригадой СМП, в госпитализации не нуждается.
В 12-44
Причина пожара устанавливается.
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9 июня года в 12-28 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации с системой передачи...
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