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В Докшицком районе после удара молнии сгорели гараж и сарай

10.06.2020 10:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 9 июня в агрогородке Парафьяново Докшицкого района загорелись гараж и сарай на приусадебном участке, сообщает МЧС.



Хозяйка была в доме, сама она не пострадала. Гараж уничтожен полностью, в сарае сгорела кровля, повреждены стены и имущество.

Спасатели предполагают, что возгорание началось от прямого удара молнии.

 
 
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Хозяйка была в доме, сама она не пострадала.
 
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