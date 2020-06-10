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В Докшицком районе после удара молнии сгорели гараж и сарай
Источник материала: Tut.by
Днем 9 июня в агрогородке Парафьяново Докшицкого района загорелись гараж и сарай на приусадебном участке,
Хозяйка была в доме, сама она не пострадала. Гараж уничтожен полностью, в сарае сгорела кровля, повреждены стены и имущество.
Спасатели предполагают, что возгорание началось от прямого удара молнии.
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Хозяйка была в доме, сама она не пострадала.
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