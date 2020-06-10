Профилактика преступлений и правонарушений в сфере быта

Источник материала: Кричевская жизнь

Бытовая преступность – это преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом. Другими словами, к правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, общественные отношения, в основе которых лежат неприязненные взаимоотношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.

Как правило, правонарушения данного вида совершают:

— лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступ-ления, но не вставшие на путь исправления. Это обычно алкоголики, бытовые пьяницы, постоянно нарушающие общественный порядок (совершающие хулиганские действия), занимающиеся истязаниями, издевающиеся над членами семьи, родст-венниками, соседями; преступления в быту – это проявление их общей антиобщественной позиции;

— лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, совершают преступления в сложных конфликтных ситуациях в ответ на неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших (угрозы, насилие, издевательства и т.д.). Преступления они совершают во многом случайно, часто в нетрезвом состоянии или под влиянием ситуа-ции, других участников.

К числу наиболее важных криминогенных условий следует отнес-ти пьянство, поскольку употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубос-ти, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

В состоянии алкогольного опьянения совершается каждое пятое преступление, в том числе примерно 80% убийств и тяжких телесных повреждений, около 70% «бытовых» преступлений. К примеру, 11 января минувшего года, житель Краснопольского района по месту жительства подозревается в убийстве. В пьяном угаре он дважды ударил ножом свою сожительницу, причинив ей смертельную травму. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК Республики Беларусь (убийство).

Подобные факты совершения тяжких и особо тяжких насильственных преступлений в отношении членов семьи и близких родственников, совершенные на почве пьянства, отмечены в половине районов области.

Семейно-бытовые отношения скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, то только тогда они и становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием. Нередко же семейным дебоширам, благодаря попустительству пострадавших членов семьи, равнодушию соседей, удается уклониться от ответственности. Именно поэтому одной из главных задач милиции в борьбе с «бытовой» преступностью является воспитание активной жизненной позиции граждан и нетерпимости к малейшим проявлениям домашнего насилия.

В сфере быта, как правило, совершается каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение. При совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачас-тую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку. И в этом смысле бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике.

Любой человек может быть подвергнут насилию, но чаще всего от него страдают женщины и дети. Однако в ряде случаев и они, доведенные до отчаяния пьянством, побоями супруга (отца), могут причинить телесные повреждения своему обидчику, иногда с летальным исходом. Так, 25% жертв бытовых преступлений составляют мужчины. При этом насилие проявляется в семьях любого социально-экономического уровня, независимо от уровня образования и окружающего сообщества.

Проблема домашнего насилия существует не только в Беларуси. По оценке ООН, каждая третья женщина в мире перенесла побои. Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что от 15% до 71% представительниц слабого пола сообщали о совершении физического насилия над ними со стороны мужа или партнера. Именно поэтому мировое сообщество не оставляет эту проблему без внимания.

Многие жертвы семейных дебоширов чувствуют себя зависимыми от них. Из-за постоянных побоев и унижений они сломлены, поэтому час-то смиряются со своей участью и терпят мучения всю жизнь. Это происходит по разным причинам: кто-то боится огласки, изменения социального положения или осуждения, а кто-то – нестабильности в жизни (зачастую именно отсутствие жилья или средств к существованию вынуждает жертв терпеть насилие на протяжении долгих лет). Именно этим и пользуются домашние агрессоры. Для них страх жертвы – главный рычаг управления ею. Все их ухищрения действуют до тех пор, пока жертва сама не решится разорвать этот замкнутый круг. Нужно иметь немалую силу воли, чтобы суметь раз и навсегда покончить со своими мучениями.

Поэтому, если терпеть больше нет сил, и вы решили прекратить свои страдания, то необходимо заранее все продумать и подстраховаться. Нижеприведенные советы помогут вам это сделать. Если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру (если есть дети, то вместе с ними). Помните, под угрозой ваша жизнь, поэтому действовать нужно быстро!

Если издевательства носят систематический характер, то заранее нужно собрать самые необходимые вещи и оставить их в безопасном месте – у родных или друзей. Заблаговременно договоритесь с ними о предоставлении для вас временного «убежища» в случае необходимости. Помните, убегая из жилища «в чем есть», вы будете вынуждены в скором времени вернуться.

Всегда держите документы, ключи и деньги в таком месте, чтобы, покидая квартиру, вы могли быстро взять их с собой. Попросите соседей, которым вы больше других доверяете, чтобы они вызывали милицию, если услышат из вашей квартиры крики.

Не пугайте понапрасну домашнего тирана уходом. Помните – он тоже боится вас потерять, ведь если вы уйдете, ему придется искать новую жертву. Если вы будете лишь угрожать, то со временем он вам перестанет верить. А самое главное – вы и сами потеряете веру в способность осуществить свое намерение.

В случае же, если вы не можете выйти из квартиры, необходимо:

— запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать милицию;

— позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на помощь;

— громко звать на помощь, кричать «пожар» и т.д.;

— открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих и попросить их о помощи;

— если вам все-таки удалось выскочить на лестничную площадку, то звоните во все двери, кричите и зовите на помощь. Даже если никто не вый-дет, по крайней мере, это может остудить нападающего, а у вас будут свидетели происшествия в случае, если вы в дальнейшем обратитесь в милицию.

С. Егоров,

заместитель начальника

ООПП РОВД майор милиции.

(Продолжение следует.)