На водоёмах Беларуси за последние дни утонули трое детей

Источник материала: Полесская правда



Четыре происшествия произошли с детьми на водоёмах страны за последние дни. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, днем 7 июня 16-летняя девушка и еще шестеро человек от 7 до 16 лет находились на берегу реки Беседь в Хотимском районе Могилевской области. Когда старшие дети купались, двоих 14-летних парней и девушку стало уносить течением. Присутствующие пытались протянуть девушке палку, однако ее унесло течением. Дети сообщили о происшествии встречной женщине, которая позвонила в экстренные службы.

Днем 8 июня в Гомельском районе утонул 15-летний житель деревни Марковичи. Подросток вместе с приятелями ловил рыбу на местном озере. Несмотря на наличие запрещающих табличек на берегу водоема, парень решил искупаться. Проплыв некоторое расстояние в холодной воде, он не смог удержаться на поверхности и утонул.

В этот же день в Хойникском районе Гомельской области 14-летний житель деревни Великий Бор получил серьезную травму при купании в местном водоеме. При нырянии подросток ударился головой о дно и получил травмы. Пострадавший госпитализирован.

Днем 9 июня две девочки 10 и 13 лет отправились к водоему, расположенному вблизи д. Осиновка Сморгонского района Гродненской области. При этом кого-либо из взрослых не предупредили. Когда 13-летняя девочка зашла в водоем по бетонным плитам, она поскользнулась и упала в воду, девочка не умела плавать. Ей на помощь поспешила ее младшая подруга, которая умела плавать и уже находилась в воде, однако сама утонула, пытаясь ее спасти.

По всем фактам Следственный комитет проводит проверки.