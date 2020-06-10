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В Крупском районе спасатели вытащили лошадь из болота
Источник материала: Tut.by
В Крупском районе пожарный расчет помог вытащить увязшую в болоте лошадь. Об этом
Во вторник, 9 июня, в лесу возле агрогородка Докудово Хотюховского сельсовета местный житель вел запряженную лошадью телегу по знакомой дороге. На одном из участков животное стало увязать в грязи и провалилось в болотистое место. Без посторонней помощи хозяин вытащить лошадь не смог.
Спасатели обвязали животное пожарными рукавами и вытащили с помощью техники, помогая руками, чтобы не поранить лошадь. Ее удалось вытянуть из болота, она не пострадала.
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Животное застряло в трясине и не могло выбраться самостоятельно, хозяин также не справился с тем, чтобы освободить животное.
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