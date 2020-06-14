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В районе Зеленого луга слышали взрыв. В квартире пожар, МЧС говорит о трех пострадавших

14.06.2020 21:04 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже, сообщает МЧС.


Фото прислано читателем

—  По предварительной информации, получили травмы три человека. Будет дополнено или обновлено.

Читатели TUT.BY сообщают, что слышали сильный хлопок.

— Минут 20 назад очень сильно бахнуло где-то в районе поворота на улицу Кольцова, сейчас оттуда валит дым, — рассказал читатель Александр.

В 20.47 МЧС сообщил, что пожар ликвидирован. Дополнений по пострадавшим нет.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже, сообщает МЧС.
 
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