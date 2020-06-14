В районе Зеленого луга слышали взрыв. В квартире пожар, МЧС говорит о трех пострадавших

Источник материала: Tut.by

В Минске, на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже, сообщает МЧС.



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— По предварительной информации, получили травмы три человека. Будет дополнено или обновлено.

Читатели TUT.BY сообщают, что слышали сильный хлопок.

— Минут 20 назад очень сильно бахнуло где-то в районе поворота на улицу Кольцова, сейчас оттуда валит дым, — рассказал читатель Александр.

В 20.47 МЧС сообщил, что пожар ликвидирован. Дополнений по пострадавшим нет.