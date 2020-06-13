В Пуховичском районе мать успела спасти сына, но не смогла спасти мужа - и утонула сама

Источник материала: Tut.by

Супружеская пара погибла на воде в Пуховичском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба СК

Днем 13 июня семья из Минска отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны Пуховичского района.

Отец с маленьким сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась его 37-летняя жена. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть.

Без признаков жизни из воды ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины из воды извлечено сотрудниками ОСВОД.

Следователи с экспертами работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего