|
В Пуховичском районе мать успела спасти сына, но не смогла спасти мужа - и утонула сама
Источник материала: Tut.by
Супружеская пара погибла на воде в Пуховичском районе. Об этом
Днем 13 июня семья из Минска отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны Пуховичского района.
Отец с маленьким сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась его 37-летняя жена. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть.
Без признаков жизни из воды ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. В ходе поисковых мероприятий тело мужчины из воды извлечено сотрудниками ОСВОД.
Следователи с экспертами работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец с маленьким сыном поплыли кормить лебедей. В какой-то момент 61-летнему мужчине стало плохо и он ушел под воду. На помощь в воду бросилась его 37-летняя жена. Она...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)