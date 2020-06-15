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Взрыв газа в Минске: пострадали три человека

15.06.2020 08:38 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Специальная комиссия выясняет причины ЧП в столице. Вчера вечером в службу спасения позвонили обеспокоенные очевидцы, которые слышали взрыв, а дальше увидели клубы дыма из окна дома по улице Кольцова. До приезда спасателей открытым пламенем горела квартира на первом этаже. По предварительной информации, травмы получили три человека. Пострадавшие с ожогами в больнице. Пятерых человек бойцы МЧС спасли из подъезда, в котором горела квартира, троих эвакуировали из соседнего. Согласно предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа. Судя по фотографиям с места ЧП, источник взрыва - самогонный аппарат. Специалисты Мингаза говорят, что газовое оборудование целое. По экспресс-оценке состояние несущих стен удовлетворительное, для подстраховки установлены специальные подпорки в пострадавшей квартире. 
 
 
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Специальная комиссия выясняет причины ЧП в столице. Вчера вечером в службу спасения позвонили обеспокоенные очевидцы, которые слышали взрыв, а дальше увидели...
 
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