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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв газа в Минске: пострадали три человека Специальная комиссия выясняет причины ЧП в столице. Вчера вечером в службу спасения позвонили обеспокоенные очевидцы, которые слышали взрыв, а дальше увидели...

Специальная комиссия выясняет причины ЧП в столице. Вчера вечером в службу спасения позвонили обеспокоенные очевидцы, которые слышали взрыв, а дальше увидели клубы дыма из окна дома по улице Кольцова. До приезда спасателей открытым пламенем горела квартира на первом этаже. По предварительной информации, травмы получили три человека. Пострадавшие с ожогами в больнице. Пятерых человек бойцы МЧС спасли из подъезда, в котором горела квартира, троих эвакуировали из соседнего. Согласно предварительной информации, пожару предшествовала вспышка бытового газа. Судя по фотографиям с места ЧП, источник взрыва - самогонный аппарат. Специалисты Мингаза говорят, что газовое оборудование целое. По экспресс-оценке состояние несущих стен удовлетворительное, для подстраховки установлены специальные подпорки в пострадавшей квартире.