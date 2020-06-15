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В Гомеле лодка столкнулась с краном - один из рыбаков в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Гомеле рыбацкая лодка врезалась в кран и затонула. Серьезные травмы получил один из рыбаков, он в реанимации. Подробности
Инцидент произошел 14 июня примерно в 10 часов утра на Соже в районе центрального пляжа.
После столкновения лодка затонула.
Работники ОСВОД спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, он в реанимации.
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Работники ОСВОД спасли двоих рыбаков. Один из них был в бессознательном состоянии, его доставили в реанимацию.
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