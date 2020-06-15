В Гомеле лодка столкнулась с краном - один из рыбаков в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Гомеле рыбацкая лодка врезалась в кран и затонула. Серьезные травмы получил один из рыбаков, он в реанимации. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел 14 июня примерно в 10 часов утра на Соже в районе центрального пляжа.

После столкновения лодка затонула.

Работники ОСВОД спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, он в реанимации.