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В Гомеле лодка столкнулась с краном - один из рыбаков в реанимации

15.06.2020 09:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле рыбацкая лодка врезалась в кран и затонула. Серьезные травмы получил один из рыбаков, он в реанимации. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел 14 июня примерно в 10 часов утра на Соже в районе центрального пляжа.

После столкновения лодка затонула.

Работники ОСВОД спасли двоих рыбаков. Один из них был без сознания, он в реанимации.

 
Теги: Гомель
 
 
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Работники ОСВОД спасли двоих рыбаков. Один из них был в бессознательном состоянии, его доставили в реанимацию.
 
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