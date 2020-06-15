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В Гомеле совершил аварийную посадку самолет чешской авиакомпании: в его двигатель попала птица
Источник материала: Tut.by
В Гомельском аэропорту самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель птицы,
Инцидент произошел 14 июня около 11.30.
Самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air» выполнял рейс Прага — Гомель — Тиват. При взлете в его правый двигатель попала птица, поэтому лайнер вынужден был совершить аварийную посадку.
Обошлось без пострадавших.
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Самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air» выполнял рейс Прага - Гомель - Тиват. При взлете в его правый двигатель попала птица, поэтому лайнер...
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