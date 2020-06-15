ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле совершил аварийную посадку самолет чешской авиакомпании: в его двигатель попала птица

15.06.2020 10:14 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомельском аэропорту самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель птицы, сообщают в МЧС.


Фото: МЧС

Инцидент произошел 14 июня около 11.30.

Самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air» выполнял рейс Прага — Гомель — Тиват. При взлете в его правый двигатель попала птица, поэтому лайнер вынужден был совершить аварийную посадку.

Обошлось без пострадавших.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет марки ВЕ40, принадлежащий чешской авиакомпании «Time Air» выполнял рейс Прага - Гомель - Тиват. При взлете в его правый двигатель попала птица, поэтому лайнер...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле лодка столкнулась с краном - один из рыбаков в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край
Маяк Преднепровья

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика