В Петриковском районе утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

В Петриковском районе мужчина пришел с семьей на реку и утонул, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.



Фото: imenno.ru

Трагедия произошла днем 13 июня недалеко от деревни Макаричи.

61-летний мужчина плавал в Припяти, а через некоторое время начал тонуть. На помощь бросились рыбаки и приятели, с которыми он отдыхал, однако спасти его не смогли — пока доплыли, мужчина скрылся с поверхности воды.

Его тело нашли спустя два часа водолазы ОСВОДа.