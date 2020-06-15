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В Петриковском районе утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
В Петриковском районе мужчина пришел с семьей на реку и утонул, сообщили TUT.BY в ОСВОДе.
Трагедия произошла днем 13 июня недалеко от деревни Макаричи.
61-летний мужчина плавал в Припяти, а через некоторое время начал тонуть. На помощь бросились рыбаки и приятели, с которыми он отдыхал, однако спасти его не смогли — пока доплыли, мужчина скрылся с поверхности воды.
Его тело нашли спустя два часа водолазы ОСВОДа.
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61-летний мужчина плавал в Припяти, а через некоторое время начал тонуть.
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